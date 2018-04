Sopelsa reforça pedido para credenciamento ao SUS do Centro de Hemodinâmica

O deputado Moacir Sopelsa apresentou na Assembleia Legislativa o encaminhamento de Moção para que o Centro de Hemodinâmica do Hospital São Francisco de Concórdia, obtenha o credenciamento no Sistema Único de Saúde (SUS). Ao justificar o pedido Sopelsa destacou que o HSF possui estrutura adequada, equipamentos de ponta e equipe altamente qualificada para a prestação de assistência aos portadores de doenças no sistema cardiovascular.

O parlamentar enfatizou que o Hospital São Francisco atende os requisitos, exigências e disposições previstas na Portaria 210, de 15 de junho de 2004, expedida pelo Ministério da Saúde que institui a Política Nacional de Atenção Cardiovascular de Alta Complexidade, por meio da organização e implantação de Redes Estaduais e Regionais de atenção em Alta Complexidade Cardiovascular. “Recebi uma moção aprovada na Câmara de Vereadores de Concórdia e encaminhei Moção na Assembleia Legislativa. Precisamos juntar forças para vencermos a burocracia”, destaca Sopelsa.

Aprovada em plenário, na Sessão do dia, 10 de abril, a Moção vai ser encaminhada para o Ministro da Saúde, Gilberto Magalhães Occhi, ao governador Eduardo Pinho Moreira e ao secretário da Saúde, Acélio Casagrande. “Com isso estamos reforçando o pleito encaminhado pelos vereadores de Concórdia”, explica. Para Sopelsa é preciso seguir trabalhando para que o Hospital São Francisco consiga este tão esperado credenciamento e vidas sejam preservadas.

(Fonte: Douglas Fortes/Especial)