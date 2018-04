A Fundação Municipal de Esportes de Concórdia informa que está aberto o prazo de inscrições de equipes e atletas para a Edição de 2018 do Campeonato Municipal do Interior de Futebol Sete. O documento Termo de Compromisso e a ficha de inscrição devem ser retiradas na Fundação Municipal de Esportes de Concórdia. A entrega dos termos deve ocorrer até o dia 21 de maio na própria Fundação. As comunidades participantes deverão entregar o Termo de Compromisso, juntamente com a cópia do CNPJ. As modalidades oferecidas são no masculino e feminino.