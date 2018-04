Fato aconteceu na garagem de residência, no bairro Sunti. Rádio e outros

Um caso de arrombamento a veículo foi registrado, possivelmente, na madrugada desta quarta-feira, dia 11, na garagem de uma residência, na rua Nelson Maito, bairro Sunti.



Conforme o proprietário do carro, Joarez Romani, os bandidos arrombaram uma das portas e levaram dez unidades de frascos de perfume que estavam no interior, sendo que a maioria é da marca UP e o restante, da Avon. "Se alguém aparecer na sua casa, vendendo esses produtos, avise a polícia", orienta a vítima desse furto.



Romani completa que, o rádio do carro e outros pertences que estavam no interior, não foram levados pelo ladrão.