Em 17 meses de mandato, o primeiro escalão do governo Pacheco e Massocco poderá ter a quarta mudança no primeiro escalão. Informações de bastidores dão conta de que Márcia Calderolli, que hoje está como secretária Municipal da Educação, pode ter pedido para sair da pasta. O comunicado já teria sido feito ao prefeito Rogério Pacheco e as alegações são de ordem particular.



Esse comunicado ao Executivo Municipal teria sido feito nos últimos dias e o rumor ganhou força no começo desta semana.



A reportagem da Rádio Aliança manteve contato com Márcia Calderolli, que está em viagem, em função de um curto período de férias e reassume a pasta nesta semana. Ela não se manifesta sobre o assunto, porém não confirma e não nega a informação.



Da mesma forma, a reportagem da Rádio Aliança manteve contato com setores do Executivo Municipal. O prefeito Rogério Pacheco foi procurado, mas através de sua assessoria, não confirmou essa tendência. Por outro lado, o vice-prefeito, Edilson Massocco, em contato telefônico, se limitou a dizer que a secretária Márcia Calderolli está de férias e não fez menção sobre essa possiblidade de mudança.



Essas mesmas informações apontam de que já haveria outros nomes sendo cogitados nos bastidores para assumir a pasta da Educação, caso a saída de Márcia Calderolli seja confirmada. Dentre eles estariam os nomes de Silviomar Bernardi, que hoje é Diretor de Planejamento; Neuri Comin, chefe de gabinete do Prefeito Rogério Pacheco; e o professor de carreira, Darci de Mattos, também estaria sendo cogitado.



A expectativa é de que a Prefeitura de Concórdia se manifeste sobre esse assunto no decorrer desta semana.



Caso seja confirmada, essa será a quarta mudança no primeiro escalão. A primeira ocorreu quando Carlos Bonn deixou a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Turismo para se dedicar à sua empresa. Essa saída fez com que houvesse o remanejamento de secretários. Vágner Simioni, que estava como Secretario de Urbanismo e Obras foi para o Desenvolvimento Econômico, dando lugar para o engenheiro Daniel Faganello, no Urbanismo.



Recentemente, o secretário Municipal de Finanças, Jacir Mazocco, também solicitou seu desligamento para se dedicar a iniciativa privada. Até o momento, não há nenhuma indicação de nome para essa pasta.