Mobilização acontece no lado gaúcho, próximo da ponte que liga Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Manifestantes da Fetraf-Sul bloquearam a BR 153, no lado gaúcho da rodovia, próximo da ponte entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nas proximidades do Bar da Ponte. O fechamento ocorreu por volta das 10h. Cerca de 200 pessoas, a maioria ligada a Fetraf Sul-RS, está no local participando da mobilização. Além da BR 153, o ato está sendo feito em outros dois pontos da divisa entre os dois estados, como em Chapecó e Campos Novos.



Conforme já informado pela Rádio Aliança, o objetivo do ato é em defesa da democracia, contra a reforma trabalhista, contra a corrupção e a contra a prisão do ex-presidente Lula, considerada injusta pelo movimento.



Não há prazo para a liberação da via e a tendência é de que a mobilização nesses pontos vá até o fim da tarde desta quarta-feira, dia 11.