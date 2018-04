ACF é derrotada pela equipe do Jaraguá no Catarinense

Foi um grande clássico, ambas equipes tiveram bom volume de jogo e exigiram dos goleiros Roger da ACF e João Neto do Jaraguá. Nos primeiros minutos de partida foram diversas finalizações, e em uma delas Daniel abriu o placar para a equipe do Jaraguá aos 4:49, com isso a equipe concordiense passou a trabalhar com mais tranquilidade e qualidade a posse de bola e aos 6:55 empatou a partida com Assis.



Na etapa complementar a ACF voltou a quadra com ainda mais intensidade e aos 7:36 virou a partida com gol de João, levando a vantagem até os últimos minutos da partida. Aos 16:02 já utilizando goleiro-linha a equipe do técnico Ferreti conseguiu empatar a partida com gol de Torres, já 27 segundos depois Oitomeia virou o placar, a ACF ainda tentou buscar o empate nos últimos minutos, mas não conseguiu balançar as redes, faltando apenas 31 segundos a equipe de Jaraguá marcou seu 4º gol com Petterson após lançamento de João Neto na área concordiense.



A ACF agora busca a recuperação na competição na próxima quarta-feira (18) às 20h15min contra a equipe de São Lourenço no Centro de Eventos. Antes disso viaja a Curitibanos nesta sexta-feira (13) para amistoso contra a equipe da casa às 20h15min no ginásio Onofrão.



(Fonte: Ricardo Artifon/ACF)