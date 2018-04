Equipamentos foram viabilizados através de parceria com uma empresa privada do município.

Os Policiais Militares do 20º Batalhão de Polícia Militar de Fronteira (20ºBPM/Fron), com sede em Concórdia, estão usando Câmeras Policiais Individuais, do tipo Go Pro. Neste caso, o policial militar porta uma câmera com rastreamento por GPS presa ao seu colete, capaz de registrar todos os procedimentos realizados.



O uso das câmeras visa qualificar as provas de práticas ilegais, contribuindo para a efetividade da persecusão criminal, proteger os policiais militares nos casos de falsa acusação, tornar o cidadão mais cooperativo ao saber que está sendo filmado e, consequentemente, diminuir a necessidade do uso da força policial nas intervenções, e também aumentar a transparência e a fiscalização das ações policiais.



Em Concórdia, o equipamento foi subsidiado em parceria com uma empresa privada do município.

(Fonte: Polícia Militar)