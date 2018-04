A Rua do Comércio (Calçadão) e a rua Dr. Maruri, são duas principais vias da cidade que possuem grande fluxo de pedestres e veículos e estão com trechos em obras nos próximos dias para a implantação da Rede de Coleta de Esgoto. A Casan pede a colaboração da comunidade para respeitar a sinalização e as cercas de isolamento nos locais em obras.

Também orienta aos motoristas que, se possível, evitem essas ruas. Estas são medidas que visam a segurança e conforto de toda a população.

Confira o cronograma com os trechos que estarão em obras nas próximas semanas:

Rua Dr. Maruri (Entre as ruas Leonel Mosele e Domingos Machado de Lima)

Rua do Comércio (entre as ruas Antônio Brunetto e Atalípio Magarinos)

Rua do Comércio (entre as ruas Getúlio Vargas e Atalípio Magarinos)

Rua Getúlio Vargas (entre as ruas Ivo Biezus e Cerejeiras)

Rua Nicolau Camilioto (entre as ruas Cândido Ramos e Eugênio Zanatta)

Rua Eugênio Zanatta (entre as ruas 29 de Julho e Santa Catarina)

Rua Romano Anselmo Fontana (entre as ruas Tulipas e Atalácio Reginatto)

Rua Atalácio Reginato (entre a Rua Romano A. Fontana e Travessa Lamonatto)

Rua Atalípio Magarinos (entre as ruas Marechal Deodoro e Dr. Maruri)