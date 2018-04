Fato foi registrado no fim da tarde da terça-feira, dia 10.

Apenas danos materiais foram registrados em um acidente de trânsito, ocorrido no fim da tarde da terça-feira, dia 10. O fato aconteceu na SC 469, no município de Alto Bela Vista. Foi uma saída de pista, seguida de capotamento, envolvendo um Ford Fiesta, placas de Alto Bela Vista, conduzida por uma mulher de 28 anos. A motorista escapou ilesa. Neste acidente, houve danos materiais de pequena monta no veículo.