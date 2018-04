A FETRAF-RS estará participando de três atos em todo o Rio Grande do Sul. No Alto Uruguai a mobilização ocorrerá na ponte que liga o município de Marcelino Ramos à Concórdia; outra ação acontecerá na ponte que liga o município de Sananduva a Campos Novos/SC; e a terceira mobilização será na ERS 406, trevo de acesso ao município de Planalto, estrada que liga a cidade a Chapecó/SC.

De acordo com o coordenador geral da FETRAF-RS, Rui Alberto Valença, o objetivo do ato é em defesa da democracia. “Nossa democracia é muito jovem e está nesse momento sendo muito ameaçada. Isso acontece quando se quer fazer uma Reforma da Previdência a força, tirando os direitos da agricultura familiar, quando se faz uma Reforma Trabalhista tirando todos os direitos conquistados nos últimos 70 anos dos trabalhadores.

Compromete a democracia quando temos um legislativo, executivo e judiciário enrolados em corrupção, quando temos uma justiça que não respeita os atos constitucionais, que prende as pessoas sem estar condenadas, não permitindo o direito da ampla defesa, a exemplo disso temos essa prisão injusta e arbitrária de Lula”, disse.

Ainda conforme Valença, a mobilização é pacífica, assim como sempre foram os atos dos agricultores familiares. No Alto Uruguai a mobilização está programada para iniciar a partir das 8h30min. “Convidamos todas as pessoas que estão preocupadas com a nossa situação política, econômica e social a participarem”, finalizou.

(Fonte: AU Online)