Votação do reajuste dos servidores será na próxima semana

O projeto de lei que trata do reajuste dos servidores públicos de Concórdia será votado na próxima semana de sessões, entre os dias 16 e 19 de abril. Ele começa a tramitar nas Comissões da Câmara de Vereadores de Concórdia nesta quarta-feira, 11, com necessidade de parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e de Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas.

A expectativa é de uma votação tranquila, já que a proposta negociada pelas duas Comissões – Executivo e Servidores – foi aprovada em assembleia da categoria. O reajuste proposto é de 2,41%, sendo 0,6% de aumento real, mais vale alimentação de R$ 350,00, além de outros benefícios nas cláusulas sociais.

Os vereadores da base governista acompanharam a assinatura do Projeto de Lei com o Acordo Coletivo, que foi realizado na tarde desta terça-feira, 10, na sala de reuniões, pelo prefeito Rogério Luciano Pacheco (PSDB) e pelo presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Concórdia e Região, Tayson Basseggio.

(Fonte: Divaleia Casagrande/Ascom/Câmara de Vereadores)