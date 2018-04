A tradicional festa típica alemã já tem data e atrações definidas. Bailes, desfiles, confraternizações e momentos religiosos fazem parte da programação do Kerb deste ano. As Rainhas, adulta e infantil, e as Princesas que representam o evento nesta edição foram eleitas em março.

A festa inicia no dia 26 deste mês com o Kerb Estudantil, que leva a cultura e a história do Kerb para as escolas. Na manhã do dia 27 as Rainhas, Princesas e a Comissão Organizadora serão recepcionados no Centro Administrativo Municipal para um café da manhã. No dia 28 acontece o culto nas Igrejas Evangélica, Luterana e Católica, a partir das 20h, seguido de retreta até o Centro Comunitário, onde acontece o baile animado pela Orquestra Continental e Banda Pérola Negra.

Os ingressos podem já ser adquiridos pelo valor de R$25,00. Para os grupos, a cada 30 ingressos adquiridos, dão direito a 10 litros de chopp. No momento do baile os ingressos serão comercializados à R$30,00.

No domingo, 29, as famílias se reúnem para o almoço com cardápio típico. À tarde o desfile pelas ruas da cidade acontece a partir das 14:30h, com saída em frente ao Posto Belavistense. As empresas e entidades já podem realizar a inscrição e participar do desfile na Casa da Memória e Cultura até o dia 26 de abril.

As apresentações dos grupos folclóricos acontecem em frente à Praça das igrejas e a matinê será animada pela Orquestra Continental.

No dia 05 de maio a programação se encerra com o Kerb do Idoso, animado pela Banda Cia Musical. Na mesma data é realizada a escolha do Rei Fritz e Frida da Terceira Idade.