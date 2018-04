Joinville contrata volante que estava no Galo do Oeste

O volante Gelson, que recentemente defendeu o Concórdia Atlético clube na série A do Campeonato Catarinense, foi anunciado pelo Joinville Futebol Clube, que vai disputar a série C do Nacional. Ele já está na maior cidade do estado, treinando com o novo clube.



O meia foi um dos destaques do Galo do Oeste na campanha do rebaixamento à série B do Catarinão.



Além do Joinville, o jogador chegou a despertar interesse do Criciúma. Porém, ele preferiu ter vínculo com o Joinville até o fim do ano.