ACF estreia hoje na Divisão Especial do Campeonato Catarinense

A Associação Concordiense de Futsal estreia hoje na Divisão Especial do Campeonato Catarinense. O time do técnico Clodimar Thomé encara o Jaraguá FUtsal, a partir das 20h15, no Centro de Eventos.



O time jaraguaense vem de derrota, na estreia, em casa, para o São Lourenço, por 5 a 1.

Este é o primeiro compromisso oficial do time de Concórdia neste ano de 2018, que é de reformulação. Na pré-temporada, a ACF realizou três jogos-treino, com duas vitórias e uma derrota.

O valor do ingresso é de R$ 10,00 o masculino e R$ 5,00 o feminino ou estudante.



Fora da Liga Nacional de Futsal neste ano e inserido nos Jogos Abertos e Divisão Especial, a aposta neste ano de reestruturação é num time mais modesto e caseiro.

Comissão Técnica: Artemio Artifon (Supervisor), Clodimar Thomé (Técnico), Lucas Picolotto (Preparador Físico), Alessandro Machado (Fisioterapeuta), Claiton Brinckmann (Atendente) e Ricardo Artifon (Assessor de Imprensa).

Goleiros: Roger (ACF), Pedro (ACF) e Luis (Sub-20 ACF).

Fixos: João Trevisol (Chapecoense), Emanoel (Sub-20 Piratuba) e Felipe Piva (Sub-20 ACF).

Alas: Fusca (ACF), Fernando (Sub-20 ACF), Tainan Benachio (Tubarão) e Assis (Jaraguá).

Pivôs: Buguinha (Chapecoense), Estevão Gheno (Sub-20 ACF), Victor Kaczynski Sub-20 ACF) e Xilau (Sub-20 Piratuba).