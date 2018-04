Os veículos usados para o transporte de 439 quilos de maconha são de Palhoça e Belo Horizonte. Os veículos e três pessoas foram detidas após abordagem feita pela Polícia Militar de Herval do Oeste e Polícia Rodoviária Federal, de Campos Novos, na BR 282, em Joaçaba.



Conforme informações, o Renault Logan, de Palhoça, estava sendo utilizado como batedor. A droga estava no Ford Ka, ocupado por uma pessoa.



De acordo com relatos, o Logan evadiu-se do local e só foi abordado na BR 282, em Campos Novos. Duas pessoas estavam nesse veículo. Eles foram levados para a Delegacia de Campos Novos. Já, em Joaçaba, foram atuados o motorista e recolhidos o veículo com a droga.