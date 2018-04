Quase 15% dos eleitores de Concórdia possuem filiação partidária. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), dos 56.322 eleitores, 8.282 pertencem a algum grupo. Os 35 partidos registrados no Brasil têm prazo até a próxima sexta-feira, 13 de abril, para enviar ao TSE a relação atualizada de filiados. A filiação partidária é um dos requisitos para o registro de candidatura a cargos eletivos. Para disputar eleições de outubro, o candidato deverá estar filiado na legenda pela qual pretende concorrer, isso com seis meses de antecedência. As eleições deste ano ocorrerão no dia sete de outubro, sendo assim, o prazo de filiação era até o dia sete de abril.

Na comparação entre dezembro de 2017 e março de 2018, houve redução de 14 filiados em Concórdia. Essas mudanças ocorreram no PT, que perdeu 11 filiados, no PSC que teve redução de três e PSDB que perdeu um correligionário. O Partido Progressista (PP) ganhou um filiado. As demais agremiações não apresentaram variação nos últimos três meses.

Partidos maiores

O PMDB continua sendo o maior partido política de Concórdia, com 1.421 filiações. Em segundo aparece o PT com 1.352, seguido pelo PSD com 1.055 e PP com 980. O partido do prefeito Rogério Pacheco, PSDB, está com 695 filiados, e o PR, do vice Edilson Massocco, com 212. A listagem com a relação das últimas filiações será divulgada pelo TSE no dia 18 de abril.