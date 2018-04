A programação de atividades que vai acontecer entre os meses de maio e agosto em Piratuba, chamada de Inverno Termal, foi lançada oficialmente na segunda-feira, dia 09 no Centro de Eventos do município. O cantor Zé Ramalho é uma das atrações confirmadas para junho.

A comissão organizadora apresentou a programação que vai contar com apresentações culturais, gastronomia típica e festas durante quatro meses, com o objetivo de atrair ainda mais turistas para o município, movimentando a economia local. “A gente já está trabalhando nestes eventos há algum tempo e na noite de segunda fizemos o lançamento da programação oficial do projeto, aos parceiros”, conta o coordenador Airto Duarte. “O Inverno Termal envolve a Associação de Hotéis, Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), a Prefeitura, a Companhia Hidromineral e o Sebrae”, relata ele.

A programação inicia com o evento CaipiraTuba com shows do Trio Mandacarú, de Curitiba/PR no dia 31 de maio e com reapresentação no dia 01 de junho. Além de Zé Ramalho no dia 02 de junho. Show Especial com Luis Henrique Schutz e Arthur Guilherme de Secco, que participaram do The Voice Kids 2018 e nos dias 06 e 09 de junho, shows com Fernanda Liz e Banda.

Ainda em junho, entre os dias 21 e 23, acontece a Festa Cultural, que vai resgatar a cultura dos colonizadores. Também será realizado o Festival Interestadual Canta Piratuba nos 28, 29 e 30 de junho, que deve reunir cantores de todo o sul do país. Serão três dias de evento. Categoria Infantil e Adulto (Gospel, Sertaneja e Popular).

Outras atividades serão realizadas nas “Férias Kids” entre os dias 06 e 29 de julho, onde crianças e adolescentes terão seu espaço e a Festa do Roupão entre os dias 02 a 05 de agosto, com baile, desfile de roupões, oficina de customização, brincadeiras e ainda, banho noturno com música ao vivo. “O objetivo com estes eventos é fomentar o turismo no período de inverno, trazer mais turistas, movimentar a economia e gerar empregos. Nós temos os produtos, que são a água termal, os meios de hospedagem, a gastronomia e o comércio e entendemos que é possível aumentar a movimentação nos meses frios”, ressalta o coordenador.