O delegado de Polícia Civil de Ipumirim, Denis Alves, concluiu o Inquérito Policial sobre o assassinato do fotógrafo e empresário Artêmio Schmidt e pediu a internação no Casep do adolescente, terceiro suspeito envolvido de participação no crime, ocorrido no mês passado. Dois já estão detidos no Presídio Regional de Concórdia.

Agora os autos serão enviados ao Fórum da Comarca de Ipumirim para que o processo tenha sequência.

Em entrevista a Rádio Aliança, o delegado Denis Alves explicou que os dois homens foram enquadrados por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, meio cruel e mediante emboscada. Eles ainda foram acusados por furto - já que levaram pertences da vítima após cometerem o crime - e ainda corrupção de menores.

Artêmio Schimdt foi morto por golpes de faca no pescoço. O corpo dele foi achado em uma estrada de acesso a uma lavoura, na comunidade de linha Encruzilhada, interior de Ipumirim na tarde do dia 18 de março. No dia 17, o veículo dele foi achado totalmente queimado às margens de uma estrada, na comunidade de Linha Varanal.

(Com informações do repórter André Krüger)