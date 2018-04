Na última sexta-feira (06) a equipe sub-15 do galo fez jogo-treino contra a equipe do Canarinho.

Já em atividade desde o dia 05 de março, as equipes sub-15 e sub-17 seguem em ritmo intenso de treinos para a estreia no Catarinense 2018, a primeira partida está marcada para o dia 05 de maio em Joinville contra a equipe da casa, as 13h30min o sub-15 entra em campo e as 15h15min é a vez do Sub-17, sendo todos os jogos da competição realizados aos sábados.



Paulo Moro, coordenador da base do galo vem fazendo contatos para a confirmação de mais amistosos para o restante do mês, para que as equipes cheguem preparadas e com bom ritmo de jogo para a disputa do Catarinense.



A primeira partida do campeonato em Concórdia será no dia 12 de maio contra as equipes do Tubarão.



(Fonte: Ricardo Artifon/Concórdia)