Diversas ações vêm sendo realizadas em Concórdia com o objetivo de desenvolver os cinco eixos considerados prioritários no Plano de Desenvolvimento Econômico Municipal (PEDEM): agroalimentar, tecnologia da informação e comunicação, têxtil e confecção, eletrometalmecânico e comércio e serviços. Para avaliar o andamento das atividades e discutir os próximos passos de cada segmento, será realizado nesta terça-feira (10), o Fórum dos Coordenadores de cada eixo.



O evento será coordenado pelo consultor credenciado ao Sebrae/SC para o PEDEM, Fiorindo Fontana, e terá a presença de representantes do Sebrae e da prefeitura. “Com a integração de todos, será possível trocar informações, debater e determinar quais são os métodos efetivos para planejar de forma colaborativa as atividades em cada eixo estratégico, visando promover o desenvolvimento local”, destaca. As ações dos eixos vêm sendo planejadas em reuniões que iniciaram em março e prosseguem neste mês de abril, reunindo representantes de cada segmento.



Programa Cidade Empreendedora



Implementado em Concórdia no segundo semestre de 2017, o Programa Cidade Empreendedora conta com um conjunto de 34 soluções para melhorar o ambiente de negócios com a participação dos agentes econômicos locais – empresários, produtores rurais, microempresas – além de sindicatos, associações e entidades empresariais. O objetivo é a transformação local pela implantação de políticas de desenvolvimento para o município por meio de alternativas que aproveitam potenciais locais e fomentam as vocações econômicas.

(Fonte: MB Comunicação)