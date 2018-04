Dando sequência a Iniciativa Lixo Zero, lançada no ano passado, a Fundação Municipal de Defesa do Meio Ambiente – Fumdema, programou oito Desafios de Coleta para 2018. Nesta segunda etapa do programa, a proposta é descentralizar o recolhimento, oportunizando também a população rural do município. Assim, das oito ações agendadas, sete delas serão em comunidades do interior, culminando com o Desafio de Coleta da República, marcada para o dia 15 de novembro, feriado nacional da Proclamação da República, com recolhimento no Ecoponto a ser instalado na Rua Coberta.



A primeira ação do Desafio de Coleta ocorre em 20 de abril, com equipes recolhendo lixo eletrônico – informática, eletrodomésticos, pilhas e baterias – e lâmpadas nas comunidades de Planalto, Gasperini, Cachimbo, Barra Seca e Vila Coqueiros. O recolhimento dos resíduos sólidos será realizado das 13h30 às 16h. O calendário de ações segue no sai 18 de maio, com Desafio de Coleta nas comunidades de Três de Outubro, Três Barras e Lageado dos Pintos. Na sequência tem ação no dia 15 de junho, no distrito de Santo Antônio, 20 de julho, em Presidente Kennedy e 17 de agosto, em Engenho Velho.



Depois, em 21 de setembro, o recolhimento será em Tamanduá, Suruvi, Posto 100, Km 111 e Lajeado Paulino. Para encerrar o roteiro no meio rural, tem Desafio de Coleta no dia 26 de outubro, em Barra do Tigre, Barra Bonita, Canhada Funda, Pinhal, Tiradentes e Caravággio. No dia 15 de novembro, haverá recolhimento na Rua Coberta, onde será instalado o Ecoponto da República. A programação objetiva recolher os resíduos sólidos domiciliares que não são alcançados pela coleta regular, destinando-os para reuso e ou reciclagem. As ações também tem como proposta oportunizar a participação de Organizações da Sociedade Civil volutárias.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)