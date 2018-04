Nesta segunda-feira, 9 de abril, a Secretaria de Saúde e a Farmácia Pública Municipal não estão atendendo ao público. O motivo são os trabalhos de finalização da mudança para o novo endereço, onde atenderão juntas, a partir desta terça-feira, 10 de abril. Será um espaço maior e melhor para atender toda a comunidade que demanda por serviços da saúde. A nova instalação é na rua Marechal Deodoro, 1.280, no imóvel que era utilizado pelo Banco do Brasil.



A mudança iniciou ainda na semana passada, sendo realizada aos poucos, para não prejudicar o atendimento e as demandas. O último fim de semana, também foi aproveitado e nesta segunda-feira, seguem os trabalhos de ajustes e organização dos materiais.Com a mudança, o município conseguirá concentrar em um mesmo local, bem centralizado, serviços de duas secretarias, já que a Educação está instalada no mesmo prédio.



Além de ampla, a nova estrutura oferece uma melhor acessibilidade, por ser no térreo do prédio. Para o novo endereço também vão a Vigilância Sanitária, Núcleo de Assistência da Saúde da Família (NASF) e FUMAS/SEMAS, que são órgãos municipais que fazem parte da Secretaria da Saúde e a Farmácia do Estado, que distribui medicamentos que vem do governo estadual. Todos serão instalados no segundo andar.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)