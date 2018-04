A pesquisadora Jalusa Deon Kich da Embrapa Suínos e Aves de Concórdia-SC foi selecionada para fazer parte pelos próximos cinco anos (2018-2022) do JEMRA, um grupo internacional de especialistas administrado conjuntamente pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) e pela Organização Mundial de Saúde (OMS) que fornece aconselhamento científico sobre riscos microbiológicos, incluindo recomendações especializadas sobre opções de gestão de risco para melhorar a segurança alimentar.





O JEMRA (sigla em inglês para Joint FAO/WHO Expert Meeting on Microbiological Risk Assessment) é encarregado da avaliação de diferentes aspectos dos riscos microbiológicos no suprimento de alimentos. As reuniões conjuntas dos especialistas começaram em 2000 em resposta a pedidos da Comissão do Codex Alimentarius e países-membros da FAO e da OMS e à crescente necessidade de aconselhamento científico. O JEMRA tem como objetivo desenvolver e otimizar a utilidade da avaliação de risco microbiológico como uma ferramenta para informar ações e decisões que visam melhorar a segurança alimentar e torná-la igualmente disponível para países desenvolvidos e em desenvolvimento.





O grupo avalia os riscos associados a patógenos de origem alimentar, fornece orientação sobre geração de dados e acesso a dados relevantes, desenvolve diretrizes sobre como avaliar os riscos, fornece orientação sobre a aplicação da avaliação de risco e desenvolve ferramentas de avaliação de risco.





O JEMRA de 2018-2022 tem 89 especialistas de todos os continentes e apenas 4 são brasileiros. Os integrantes são analisados pelos secretariados da FAO e da OMS e por um árbitro externo e por seleções feitas com base nos critérios de experiência e contribuição científica.

(Fonte: Lucas Scherer Cardoso/Ascom/Embrapa Suínos e Aves)