Fato aconteceu no fim do mês de fevereiro, na Linha São Luiz.

A Polícia Civil identificou o suspeito de praticar o furto de botijões de gás em aviário na comunidade de São Luiz, interior de Ipira, no final do mês de fevereiro.

De acordo com o escrivão Edson Henn da Silva, responsável pelo expediente na Delegacia do município, no dia 27 de fevereiro, próximo das 23h, um homem foi até a propriedade do produtor RM, de 55 anos, e furtou ao menos 15 botijões de gás que estavam em um aviário. Ele estava acompanhado por outros dois suspeitos. O prejuízo estimado à época foi de R$ 2.700,00.

Os botijões foram colocados em um Fiat Uno e levados para a cidade de Videira. O principal suspeito é LAM, de 22 anos, natural de Ipira e morador de Videira. Informalmente ele assumiu a autoria e disse que furtou 08 botijões e que estes foram comercializados em residências de Videira. Oficialmente, no depoimento na Delegacia, o suspeito se reservou o direito de só falar em juízo.

LAM já possui passagem por furtos em Capinzal. Ele vai responder ao procedimento em liberdade.

O policial Edson Henn da Silva encaminhou o inquérito para o Fórum de Justiça da Comarca de Capinzal no último dia 28 de março.

(Fonte: Rádio Capinzal).