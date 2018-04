Um homem, que havia recebido autorização para saída do Presídio Regional de Concórdia, comete assalto e volta a ser preso, em Concórdia. O fato foi registrado nesta segunda-feira, dia nove. Ele assaltou uma idosa, na própria residência, na área central de Concórdia.



Conforme informações apuradas pelo Jornalismo da Rádio Aliança, o rapaz, de iniciais D.M, de 29 anos, após ter saído do Presídio Regional de concórdia, estava pelo centro e teria entrado na residência dessa idosa para pedir comida. Isso na rua Atalácio Reginatto. No momento em que a vítima, entrou na casa para pegar alimentos, o suspeito foi atrás, rendeu a idosa e anunciou o assalto. Nesse meio tempo, a filha da vítima chegou no local, se deparou com a situação e saiu para a rua chamando por ajuda. O assaltante fugiu da residência com uma garrafa de vinho e uma quantia não informada em dinheiro.



A Polícia Militar chegou ao local e, em rondas, localizou o suspeito pelas ruas centrais de Concórdia. Ele foi identificado e detido. Depois de passar para a Delegacia de Polícia Civil, ele retornou ao Presídio Regional de Concórdia, onde estava detido até este fim de semana, também pelo crime de furto.



(Com informações do repórter André Krüger).