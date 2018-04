O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 06h12 deste domingo, 08, para atender um acidente de trânsito que envolveu 3 veículos e múltiplas vítimas na BR-282 em Erval Velho.

Os veículos envolvidos foram um Honda Civic, placas de Herval d´Oeste, conduzido por um jovem de 19 anos, que não se feriu, um Fiat Siena, placas de Itapema, com 3 ocupantes que não se feriram e um Toyota Corolla, placas de Concórdia, com quatro ocupantes, sendo que apenas o motorista não se feriu.

No local foi constatada uma colisão frontal entre dois carros, seguida de uma colisão traseira de outro veículo, bloqueando a pista completamente. A guarnição atendeu primeiramente uma mulher de 71 anos, que estava no veículo Toyota Corolla, no banco traseiro, sinais vitais alterados, com corte lacerante na boca e sentia muitas dores. Outra vítima, de 28 anos, era caroneira do banco da frente Corolla, estava consciente e com ferimentos nas mãos e dores pelos corpo, junto com estava vítima estava ainda sua filha de 4 anos, sem lesões ou ferimentos.

Equipes do Samu também auxiliaram no atendimento e transporte das vítimas. A Polícia Rodoviária Federal também atendeu a ocorrência até a liberação da pista.

(Fonte: Portal Eder Luiz).