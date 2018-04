Um morador de Concórdia está pedindo providências em relação ao depósito irregular de lixo e entulho nos fundos de seu terreno. O imóvel está localizado na rua Ari Ângelo Biezus, no bairro Imigrantes.



Ele afirma que pessoas estariam dispensando lixo e entulho em uma área de mata, aos fundos do terreno, utilizando-se de uma servidão que parte da rua e serve de acesso à residências na parte de cima do morro. "Isso vem acontecendo há mais de um ano", afirma o proprietário, que não quis se identificar, mas chamou a reportagem da Rádio Aliança para fazer os registros fotográficos da situação. "Se não fosse as árvores, isso tudo iria parar no quintal de minha casa", diz.



Esse morador pede providências por parte da Prefeitura Municipal de Concórdia.