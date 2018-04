O delegado de Polícia Civil de Ipumirim, Denis Alves, pediu a prisão preventiva do segundo suspeito de participação no assassinato do fotógrafo e empresário Artêmio Schimidt, ocorrido no mês passado. O mesmo já se encontra recolhido no Presídio Regional de Concórdia.



Ele foi preso no mesmo dia em que um primeiro suspeito foi detido pela Polícia Civil, no último dia 28. O segundo suspeito havia sido detido na mesma ocasião em função de um mandado de prisão por envolvimento em outro crime. A polícia chegou até este suspeito em função de depoimento de um adolescente, que também teria participado do crime. A Polícia Civil agora tenta a internção desse adolescente, terceiro participante, no Casep.



Artêmio Schimdt foi morto por golpes de faca no pescoço. O corpo dele foi achado em uma estrada de acesso a uma lavoura, na comunidade de linha Encruzilhada, interior de Ipumirim na tarde do dia 18 de março. No dia 17, o veículo dele foi achado totalmente queimado às margens de uma estrada, na comunidade de Linha Varanal.

(Com informações do repórter André Krüger)