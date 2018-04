Pagamento do IPTU em parcela única tem 20% de desconto em Lindóia do Sul

O Município de Lindóia do Sul já disponibiliza os carnês do Imposto Predial e Territorial, IPTU, 2018. O pagamento em parcela única tem até 20% de desconto e a data do vencimento para quitação é o dia 10 de maio. Aos contribuintes que optarem em parcelar o débito, poderão pagá-lo em até cinco vezes. Os interessados nessa forma de pagamento deverão solicitar o parcelamento no setor de Tributação da Prefeitura.

O carnê poderá ser retirado na recepção da Prefeitura e também está disponível no portal do Município, por meio do link: https://e-gov.betha.com.br/cidadaoweb3/03015-033/rel_guiaiptu.faces

Desde o ano passado, o Município também não utiliza mais a capa do carnê do IPTU e isso está gerando uma economia considerável para os cofres públicos municipais de em torno de R$ 3 mil.