A campanha nacional de vacinação contra a gripe, que estava prevista para iniciar na próxima semana, foi prorrogada. Agora a imunização vai começar em 23 de abril e não mais no dia 16. A justificativa apresentada pelo Ministério da Saúde foi a dificuldade para a fabricação das doses. O Instituto Butatã não iria conseguir entregar até próxima semana. “Mesmo assim vamos receber as doses fracionadas”, comenta a enfermeira responsável pelo setor de Imunização na Unidade Sanitária, Ieda Schumann.

A campanha será realizada no período de 23 de abril a 1º de junho. O Dia D está marcado para 12 de maio, quando os postos de saúde com salas de vacinação ficarão abertos das 8h às 17h, sem fechar ao meio-dia.

Terá direito a receber a vacina gratuitamente as crianças com idade de seis meses a cinco anos, gestantes, mulheres até 40 dias após o parto, idosos a partir de 60 anos, indígenas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos que estão sob medidas sócio-educativas, detentos e funcionários do sistema prisional. Os professores e profissionais da área da saúde também fazem parte do público-alvo.