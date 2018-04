A cadela que foi resgatada ferida no último domingo, dia 08, próximo a Linha Suruvi, em Concórdia, morreu na manhã desta segunda-feira, dia 09. Ela não resistiu aos ferimentos que apresentava pelo corpo. De acordo com as informações da clínica veterinária, São Francisco, que atendeu o animal, ele deve ter sido arrastado no asfalto.

Conforme o médico veterinário Cleiton Dal Prá, a fêmea, que era de porte médio, apresentava muitos sinais de maus tratos. “Constatamos lesões de tórax e abdômen, patas e o rabo machucados, unhas arrancadas, lesões de atrito, em função do arrasto contínuo, e encontramos pedrinhas de asfalto no corpo do animal. O pescoço também apresentava indícios de pressão de uma corda ou coleira, mostrando que ela fez força, inclusive quebrou a pata”, relata o veterinário.

Ele conta que os procedimentos para tentar salvar a cadela foram realizados, mas ela sofreu uma parada cardiorrespiratória. “Tratamos, fizemos o controle da dor, limpeza de feridas, depois o processo de tratamento contra a infecção, mas na segunda, por volta das 09h o animal morreu. Sofreu uma parada e não se descarta uma lesão pulmonar, que pode ter sido ocasionada por alguma pancada”, explica Dal Prá.

O cachorro foi resgatado após a ligação de uma pessoa que o viu machucado. Os Bombeiros Voluntários e a ONG Con - Animal é que fizeram o resgate e o encaminhamento à clínica. Um Boletim de Ocorrência foi registrado e o caso será investigado. “Nem sempre é possível provar o quadro de maus tratos, mesmo com relatos, mas neste caso as lesões são características e nós emitimos um laudo técnico que explica os ferimentos e que caracteriza o mau trato. A PM esteve na clínica, tudo foi relatado e a gente espera que o processo siga adiante”, ressalta o veterinário.

Informações de possíveis suspeitos pelo crime, podem ser repassadas à Polícia, através do 190. Interessados em auxiliar nas despesas da clínica, podem depositar na conta da Ong: Sicoob Ag 3067 C/C 10294-6.