Adolescente apreendido com faca após suposta ameaça em frente a escola

Um adolescente foi apreendido com uma faca por suposta ameaça a outros estudantes, defronte a uma escola, em Concórdia. O fato ocorreu nesta segunda-feira, dia nove.



Conforme informações da Polícia Militar, a direção do educandário chamou a PM, informando que havia um grupo de adolescentes, que não eram alunods da escola, provocando tumulto com estudantes. Um dos jovens estaria armado com uma faca.



O fato foi atendido pela guarnição da Patrulha Escolar da Polícia Militar e, em rondas, localizou esse grupo de adolescentes. Durante revista pessoal, foi achada uma faca com 13 centímetros de lâmina, que estava com um deles.



Diante dos fatos, o adolescentes, na companhia da mãe, foi levado para a Delegacia de Polícia ivil para os procedimentos cabíveis.

(Com informações do repórter André Krüger).