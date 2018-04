Permanece internado, porém em situação estável, o motociclista de iniciais O.C, de 27 anos, que sofreu acidente na noite do domingo, dia oito, no lado gaúcho da BR 153. Ele foi vítima de uma queda, que ocorreu na altura do Cerro do Meio-Dia, em Severiano de Almeida. Conforme informações do Hospital Santa Terezinha, de Erechim, para onde o motociclista foi levado, ele segue internado, porém seu quadro clínico é estável.



Conforme inforamdo pela Rádio Aliança, a vítima, que é moradora de Concórdia, foi atendida inconsciente e com politraumatismo. Inicialmente, o estado era considerado grave.



De acordo com pessoas próximas da vítima, as principais lesões estão nos membros inferiores, com fraturas na perna direita.