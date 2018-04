Deve iniciar nas próximas semanas o atendimento do Instituto Geral de Perícias no novo endereço, em Concórdia. A nova sede será em um imóvel alugado, na João Suzim Marini. O contrato para ocupação do local foi firmado no ano passado. O espaço ainda passa por adaptações para receber o órgão.



Em entrevista ao Jornal Primeira Hora da Rádio Aliança, o secretário-executivo da Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia, Vágner Bee, destaca qeu nesta semana uma equipe técnica virá para a cidade fazer a instalação do sistema de comunicação do Ciasc, que é o Centro de Informática e Automação de Santa Catarina. "Depois vamos instalar os móveis e fazermos os últimos ajustes, antes da mudança", completa o secretário-executivo.



Bee explica que o contrato foi firmado no fim do ano passado, sem ocupar o imóvel, para garantir o orçamento para esse ano. O local, com espaço mais amplo, vai contar com praticamente todos os setores do IGP, desde identificação até perícias, parte desses setores estão junto à Delegacia Regional de Polícia Civil. Somente, os exames cadavéricos continuarão sendo feitos na atual sede, localizada na Osvaldo Zandavalli.