Apenas danos materiais foram registrados em uma colisão, seguida de capotamento. O fato foi registrado na madrugada deste domingo, dia oito, no KM 122 da SC 155, em Itá. Envolveram-se um Fiat Línea e uma Voyage, ambos de Itá.

No Voyage, estava o motorista, de 43 anos. No veículo, os danos foram de pequena monta. Já o Línea, em que os ocupantes não estavam no local, os estragos foram de média monta.



A Polícia Militar Rodoviária Estadual atendeu a esse acidente.