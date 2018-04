Ocupantes do Tempra evadiram-se do local do acidente

Os proprietários do veículo Tempra, com placas de Itá, evadiram-se do local da colisão, que também envolveu um veículo HB 20 de Concórdia. O acidente, diferente do que foi inicialmente informado, não foi na SC 283, foi na comunidade de Linha Costa e Silva, nas proximidades de Nova Estrela. O fato foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Arabutã. As informações são da guarnição que atendeu a ocorrência.



Dentro do veículo Tempra, havia uma garrafa de bebida alcoólica. No HB20 de Concórdia, duas pessoas foram atendidas pela guarnição. A motorista, de iniciais V.F, de 59 anos e D.D, de 90 anos. A condutora apresentava ferimetnos de média gravidade, sendo dores na coluna cervical, clavícula e membros superiores. O idoso foi atendido com dores na coluna cervical, corte profundo no membro superior esquerdo, sinais de pancada na cabeça e diversas escoriações.



As vítimas foram levadas para atendimento médico no Hospital Oswaldo Cruz, em Arabutã. Depois foram transferidas para o Hospital São Francisco, em Concórdia.