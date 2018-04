Um caso de maus tratos a animal foi registrado em Concórdia, no começo da manhã deste domingo, dia oito. O fato, atendido também pelo Corpo de Bombeiros, foi na SC 390, próximo a Suruvi. Na ocasião, um cachorro de porte médio foi resgatado com sinais de que pode ter sido arrastado no asfalto por um carro.



Conforme informações da ONG Con-Animal, que auxiliou no resgate do cachorro, o mesmo já se encontra sob cuidados veterinários. O animal teve uma pata quebrada, outra com as unhas arrancadas em função do atrito com o asfalto e lesões de queimaduras em função do arrasto.



Em função dos indícios de maus tratos, a Polícia Militar foi acionada e um Boletim de Ocorrência foi confeccionado.



Conforme informações, o animal foi visto ferido á beira da estrada por um popular, que chamous os bombeiros. A guarnição, por sua vez, acionou a Con-Animal.



A entidade pede para quem tiver notícias dos tutores, para que avisem. A ONG também pede ajuda para o custo com a clínica veterinária, no Sicoob ag3067 c/c 10294-6.