Acidente, que matou o motorista, ocorreu no começo desta semana.

Concluída retirada de caminhão das águas do rio Irani

Foram iniciadas por volta das 11 horas deste sábado (7), os trabalhos para retirada do caminhão da empresa ArcellorMittal que despencou da ponte do Rio Irani em Arvoredo na última segunda-feira (2). O serviço foi concluído no final da tarde de hoje. Inicialmente, foi cogitado que seriam necessários de dois a três dias de trabalho.

O caminhão ficou submerso em uma profundidade de aproximadamente 18 metros. Pela manhã Neste primeiro momento ume equipe de mergulhadores da cidade de Joinville fez reconhecimento do local e o trabalho de passagem dos cabos de aço que sustentaram a retirada.



O acidente foi registrado no dia dois de abril, por volta das 16h30. O motorista, Sérgio Luiz Kara, 52 anos, morreu e teve corpo localizado na manhã seguinte a ocorrência.

(Belos FM com informações do site Ronda Policial)