Um motociclista de 24 anos ficou levemente ferido em uma colisão entre carro e moto, na BR 153. O fato foi registrado no meio da tarde do sábado, dia sete de abril, próximo do trevo de acesso a SC 390, que faz ligação com Peritiba.



Conforme informações apuradas pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia, a vítima teria relatado que o outro veículo teria se evadido do local, não prestando socorro.



A vítima conduzia uma motocicleta, placas de Concórdia. Foi conduzida para o Hospital São Francisco pelo Corpo Voluntários de Concórdia.