Deputado Saretta pede a construção de elevado no trevão do Irani

Palco de muitos acidentes, o conhecido trevão do Irani, é um dos locais mais perigosos da região meio oeste catarinense. O local possui intenso tráfego de veículos, sendo ligação de duas rodovias importantes rodovias, a BR-153 que corta o Estado em sentido norte/sul e a BR- 282 que corta o Estado no sentido leste/oeste.



Buscando mais segurança aos motoristas, o deputado Neodi Saretta voltou a reivindicar melhorias urgentes no local. Ele encaminhou uma solicitação ao Diretor Geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), pedindo melhorias na sinalização e a construção imediata de um elevado. Saretta salienta que, como é uma interligação de diversas rodovias, precisa ter uma boa infraestrutura, melhorando a visibilidade e segurança naquele ponto. No documento, o deputado enfatiza a necessidade urgente de instalação de placas maiores e mais visíveis, bem como a colocação de olho de gato em toda a área do trevo.



“Foram diversos os pedidos que fizemos para melhorar o local e garantir segurança aos motoristas. Nossa preocupação fica maior com a chegada do inverno, já que a região fica tomada pela neblina, dificultando ainda mais a visibilidade”, disse.

(Fonte: Ascom/Deputado Saretta)