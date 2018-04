A justiça da comarca de Seara condenou mais um envolvido com o tráfico de drogas no município. Everton do Amarante Lemes, 26 anos, vulgo Nenê da Tere, foi condenado ao cumprimento de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado e mais 800 dias multa.

Conforme apurou a reportagem da Belos FM, Everton do Amarante Lemes foi detido pela polícia Civil de Seara, no dia 14 de dezembro de 2017 pelo crime de tráfico de drogas. Na ocasião a prisão se deu no bairro Vila Esperança.

Com o envolvido a polícia apreendeu aproximadamente três gramas de substância análoga à maconha. O elemento foi detido em flagrante e conduzido para a delegacia de Seara onde prestou esclarecimentos e posteriormente foi levado ao Presídio Regional de Concórdia.

