Dentre os diversos atendimentos realizados pela Polícia Militar de Concórdia, um deles chamou atenção e comoveu a guarnição comandada pelo sargento Ritter.



No final do mês de março, a Polícia Militar foi acionada para mediar um conflito entre um homem e uma mulher, no bairro dos Estados. No local verificou-se que uma mãe, com cinco filhos, veio do Rio Grande do Sul encontrar o seu marido, e este não quis receber a família. Conforme a guarnição, ela não tinha lugar para ficar, nem roupas ou alimentos para si e para seus filhos.



Num primeiro a guarnição, sensibilizada com o fato e com recursos próprios, forneceu alimentos, roupas e acionou o Conselho Tutelar para providenciar abrigo à mulher e às crianças. Posteriormente divulgou a ação para os demais policiais militares que também auxiliaram nas doações.

(Fonte: Polícia Militar)