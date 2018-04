Um homem foi detido na madrugada deste sábado, dia sete, por porte ilegal de arma de fogo. O fato aconteceu em uma via pública, no Santa Rita. A guarnição chegou até ao fato através de informações.



No local, um grupo de pessoas estava em frente ao Ginásio do Santa Rita. Um deles acabou fugindo e outro, que permaneceu no local, teria se livrado da arma próximo da escola. O grupo teria afirmado que a arma é do homem que figiu.



Porém, J.I.G.C, que teria largado a arma, foi encaminhado para a Central de Polícia Civil pelo crime de porte ou posse ilegal de arma.