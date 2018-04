As 13 candidatas que vão concorrer ao título de Miss Concórdia 2018, foram apresentadas na tarde desta sexta-feira, 6 de abril, em ato realizado na sala de reuniões do gabinete do prefeito Rogério Pacheco. Imprensa local, convidados e parte da equipe de governo participaram do evento. Agora, as candidatas iniciarão a preparação para o concurso, programado para o dia 18 de maio, em estrutura a ser montada no Espaço Multiuso, no Parque de Exposições. Workshops, fotos, vídeos e ensaios coreográficos estão na programação das candidatas.



De forma individual, cada candidata fez sua apresentação aos presentes. A primeira dama, Jucela Berté Pacheco, integrante da comissão organizadora do evento – composta ainda por Bruno Dariva, Chaiane de Mattos e Édila Souza -, falou das novidades que o Miss Concórdia irá trazer para a população neste ano, começando pelo local do evento, escolhido por ter um espaço mais amplo, para acomodar o público que quiser acompanhar a escolha da mais bela concordiense. O prefeito Rogério Pacheco agradeceu pela participação e disposição das moças, que terão que dedicar parte de seu tempo para se preparar para o concurso e posteriormente, às vencedoras, a incumbência de representar o município em diversos eventos.



Inicialmente foi divulgado que 15 meninas participariam do concurso, mas duas delas acabaram optando pela desistência, por motivos particulares, antes ainda da apresentação. As candidatas na disputa são: Ana Paula Diamantina Pereira, Ana Paula Golunski, Bibiana Burghardt, Brenda da Rosa Nobre, Daysy Scartezini, Elisa Cristina Nicodem, Fernanda Dos Anjos, Jéssica Thaís Sperandio, Kauane Graff Urbanski, Pamela Cristina Vanzo Calderolli, Taina Coldebella Faoro, Taynara Benelli e Yasmin Dal Bello.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)