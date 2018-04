Um homem de 81 anos de idade ficou ferido após uma colisão envolvendo dois veículos, na tarde desta sexta-feira, dia seis, na rua Tancredo Neves, no bairro São Cristovão. O acidente envolveu um Gol, placas de Concórdia, e um Peugeot, placas de Irani.

Segundo informações, o veiculo Peugeot, fazia sentido bairro São Cristovão-centro e o automóvel Gol iria entrar em um estabelecimento comercial, quando cortou o a frente do outro carro.

Samu e Bombeiros Voluntários atenderam a ocorrência. O homem foi atendido no local e em seguida foi conduzido ao pronto socorro do Hospital São Francisco pela equipe do SAMU, com um corte na região da cabeça.

O trânsito ficou parcialmente interrompido no local, até a chegada da Polícia Militar para orientar o transito e realizar os levantamentos do acidente.

(Com informações do repórter André Krüger).