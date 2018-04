O Projeto ‘Ônibus Lilás’ faz parte do programa do governo federal ‘Mulher: Viver sem Violência’ através de campanhas permanentes com as ‘Unidades Móveis: Mulheres e Cidadania’. O intuito é levar prevenção e conscientização referente à violência contra a mulher.



O objetivo é integrar e ampliar os serviços públicos existentes voltados às mulheres em situação de violência, mediante articulação dos atendimentos especializados no âmbito da saúde, justiça, segurança pública e da rede socioassistencial.



As unidades móveis percorrem os municípios levando às famílias, e principalmente às mulheres, serviços de atendimento multidisciplinar, composto por profissionais das áreas de serviço social, psicologia, atendimento jurídico e segurança pública, permitindo, assim, a interação efetiva dos diversos serviços, a orientação adequada e humanizada, além de oficinas, palestras, atividades de lazer, saúde da mulher.

Fonte Cristiano Auler/ Ascom Prefeitura ABV