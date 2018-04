Secretaria de Saúde em novo endereço a partir do dia 10

Atenção usuários dos serviços da Secretaria de Saúde de Concórdia e da Farmácia Municipal! Nesta segunda-feira, nove de abril, não haverá atendimento por causa da mudança de endereço. A partir de amanhã, 10 de abril, o atendimento voltará ao normal, no andar térreo do edifício Golden Office, na rua Marechal Deodoro, na sala em que funcionava o Banco do Brasil.

O secretário de Saúde, Sidinei Schimitd, diz que essa mudança vai trazer benefícios à população, já que a secretaria, farmácia e almoxarifado vão funcionar no mesmo espaço. “Isso é uma solicitação da comunidade, que tinha dificuldade em logística. Agora estaremos em um local térreo”, ressalta.

A Vigilância Sanitária, Núcleo de Assistência da Saúde da Família (NASF) e FUMAS/SEMAS, que são órgãos municipais que fazem parte da Secretaria da Saúde , também estarão neste mesmo edifício, da rua Marechal Deodoro. Eles serão instalados no segundo andar.