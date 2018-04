Investimento é de R$ 192 mil com recursos do Ministério do Turismo

Depois de concluir a revitalização da Avenida Tancredo Neves (Trecho em frente ao Clube Cruzeiro), a Prefeitura de Itá iniciou as obras de melhorias no Belvedere Dona Roma, localizado na mesma avenida. O valor da obra é de quase R$ 192 mil. Os recursos são do Ministério do Turismo.

O projeto prevê a implantação de pórticos e bancos com floreira, adaptação do guardacorpo, reforma do piso existente e melhorias na iluminação. A área total de intervenção é de 740,22m².

Avenida:

A revitalização da Avenida Tancredo Neves conta com um Projeto Paisagístico de Canteiro Central com a implantação de quatro estares com pergolado, faixa elevada de travessia de pedestres em áreas públicas, circulação interna ao canteiro, paisagismo e uma nova iluminação. O valor investido foi de R$ 178 mil com recursos do Fundam (Fundo de Apoio aos Municípios) do Governo Estadual.