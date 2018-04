Conforme Revista Exame, informação é da assessoria do ex-presidente. Ele prefere aguardar resultado novo habeas corpus.

De acordo com o jornalista Ricardo Kotscho, da Folha de S. Paulo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu nesta manhã não ir a Curitiba para se entregar à Polícia Federal. Não fica claro, no entanto, se isso significa que ele não irá se entregar.

À EXAME, a assessoria de imprensa do ex-presidente disse que a definição é que ele não irá a Curitiba e que deve esperar o resultado de um pedido de habeas corpus, apresentado pela defesa no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O pedido argumenta que ainda existem recursos a serem apresentados junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) e que, por isso, Moro não poderia determinar o início do cumprimento da pena de 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso sobre o tríplex no Guarujá, litoral de São Paulo.

Na quinta-feira, Moro determinou que Lula se apresente em Curitiba até às 17h desta sexta para começar a cumprir a pena. Ele também vetou que o ex-presidente seja algemado e que uma sala seja reservada na Superintendência da Polícia Federal no Paraná para Lula.

(Fonte: Revista Exame)