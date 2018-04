Um urubu deixou parte da cidade sem energia elétrica por alguns instantes e compromete o abastecimento de água em pelo menos sete bairros de Concórdia. O fato foi registrado na manhã desta sexta-feira, dia seis.



Conforme relatos, o pássaro chocou-se contra a rede de alta tensão na rua Adolfo Konder. Com isso, a energia elétrica acabou caindo, afetando o funcionamento das bombas da Estação de Recalque de Água Tratada, que está localizada nesta via. Quando as bombas voltaram a funcionar, a pressão fez com que houvesse um rompimento considerado grande na Adolfo Konder. Os trabalhos de conserto já iniciaram e a previsão é que o sitema esteja restabelecido até às 22h.



Estão sem água parte do centro, mais os bairros Santa Cruz, Petrópolis, Vista Alegre, Primavera, Linha São Paulo e Loteamento Colinas.

(Com informações do repórte André Krüger).